Komédia Kulturblogu, ktorá nie je vtipná.

A aj o tom, prečo sa ĽSNS ani náhodou nemôže považovať sa konzervatívnu stranu, aj keď sa tak v poslednej dobe prezentuje.

Pokiaľ sa pohybujete na sociálnych sieťach, pravdepodobne ste už o nich počuli. Kulturblog je skupinka mladých pseudonovinárov. Mohli ste ich zaregistrovať už na konci roka 2018, keď vydali svoje video, v ktorom tvrdili, že čierni ľudia sa nemôžu považovať za Slovákov. K vydaniu videa ich inšpirovala kampaň spoločnosti Absolut. Nie, link tu dávať nebudem. Neplánujem im zvyšovať počty pozretí.

Reklama spoločnosti Absolut, ktorá tak veľmi rozrušila ľudí z Kulturblogu. Dokazuje to, že skôr ako ku konzervativizmu inklinujú k alternatívnej pravici. (Absolut)

Video vzbudilo búrlivú reakciu médií, pretože mnoho informácií v ňom bolo použitých zavádzajúco. A o nejakú dobu už bolo úplne jasné, že Kulturblog nie je nič iné, ako ďalší z reklamných prostriedkov strany ĽSNS.

Vo viacerých videách je táto strana spomínaná ako dobrá a regulérna. Kulturblog má reláciu “Politicky nekorektne”, v ktorej je Milan Mazurek (áno, ten odsúdený Mazurek) stálym hosťom. A keby to nestačilo, Mazurek je aj jedným z vlastníkov združenia Kulturblog, na čo vo svojom blogu poukázal Ján Benčík.

Po videu o multikulturalizme prišli na rad ďalšie videá, tentokrát už s lepšou úrovňou produkcie (čisto čo sa týka formy). Kulturblog si zriadil vlastné štúdio (z ktorého vysiela aj už spomenutú reláciu “Politicky nekorektne”) a ich videá už zďaleka nepôsobia ako spontánne dielo jednej mladej osoby, ktorá je nespokojná so situáciou okolo seba. Na takúto komunikačnú stratégiu sa Kulturblog očividne vykašľal, aj keď sa tak pôsobiť zo začiatku snažil. Na začiatku ich kariéry sa títo ľudia dokonca snažili tváriť apoliticky. Dnes to už pôsobí ako veľmi, veľmi zlý vtip.

Štúdio organizácie Kulturblog (YouTube)

Obsah videí od Kulturblogu už nie je tvorený len videami, v ktorých Lívia (tak sa volá moderátorka pracujúca pre Kulturblog) vyjadruje svoj názor. Pribudli aj videá od zahraničných tvorcov so slovenskými titulkami, živé vysielania a reportáže.

Na konci leta 2019 sa tento kanál znovu zviditeľnil, keď vydal svoju reportáž z košického Pride-u. 6. januára 2020 Kulturblog vplával do ďalších vôd internetu - “vtipných” videí. Na svojom YouTube kanáli a na svojom Facebooku uverejnili video, v ktorom prebieha “coming out”. Nie je to však “coming out” človeka z LGBTIQ+ komunity, ide o “coming out” konzervatívca.

Teda, keď sa človek patriaci do organizácie Kulturblog dá vôbec nazvať konzervatívcom.

Nie, ani tu sa nedočkáte linku na to video. Týmto článkom nechcem Kulturblog propagovať, ale poukázať na jeho nebezpečnosť.

Na začiatku videa môžeme vidieť troch mladých ľudí sediacich v miestnosti. Sú to Dávid Pavlík, Lívia Garčalová (obidvaja sú členmi Kulturblogu) a študent a vydavateľ Patrik Kubička, ktorý členom Kulturblogu zatiaľ nie je.

Nové video z dielne Kulturblogu (YouTube)

Príjemnú zábavu a konverzáciu preruší poznámka jedného z nich, že by sa chcel k niečomu priznať. Po viacnásobnom ubezpečení svojimi kamarátmi sa prizná k tomu, že je podľa vlastných slov “konzervatívny”.

Reakcie jeho kamarátov:

“Takže ty nenávidíš ženy?”

“Nenávidíš gejov?”

“Nenávidíš imigrantov?”

Na všetky tieto otázky odpovie nie, aj keď na tú poslednú otázku strategicky odpovie nepriamo (keby hocikto z Kulturblogu povedal, že mu neprekážajú imigranti, asi by tento portál prišiel o väčšinu svojej diváckej základne).

Samozrejme, otázky jeho kamarátov majú byť satirickým poukázaním na stereotypy, ktoré o konzervatívcoch kolujú.

Praví konzervatívci nemajú žiadny problém s akýmkoľvek človekom, iba so zlým správaním človeka. Tu prichádza prvý zádrheľ - mnohí sympatizanti a členovia strany ĽSNS (strany, ktorú masívne podporuje práve Kulturblog) majú obsesiu v generalizovaní. A niekedy prechovávajú nenávisť aj k ľuďom, ktorí nič zlé nespravili (napr. k Židom), čiže už nemôžeme hovoriť ani o generalizácii, ale o absolútne zbytočnej nenávisti.

Kulturblog teda môže hovoriť, že nemá problém napr. s gejmi, ale s Pride agendou, no ich správanie a vyjadrovanie naznačuje často niečo úplne iné.

Vráťme sa k videu.

“Vinníka”, ktorý sa priznal ku konzervativizmu, následne jeho kamaráti opustia a zanechajú ho samého. Video končí ironickým poznamenaním jeho kamaráta, aby nezabudol sledovať ten svoj Kulturblog, čím sa konzervatívnym divákom nenápadne podsúva to, že Kulturblog môže byť niečo, čo sa im bude páčiť.

Koniec.

Bolo to vtipné? Nie. Bolo to nebezpečné? Áno.

Ako?

Znie to absurdne, ale Kulturblog ani ĽSNS nie sú konzervatívnymi hnutiami. Dali by sa popísať skôr ako “alt-right”. Rozdiel medzi konzervativizmom a alternatívnou pravicou popíšem na jednotlivých príkladoch.

Konzervatívci si myslia, že na imigrácii nie je nič zlé, pokiaľ je počet imigrantov primeraný. Alternatívni pravičiari si myslia, že imigrácia predstavuje pre belochov hrozbu vyhynutia a preto by mala byť úplne obmedzená.

Konzervatívci veria v to, že na farbe kože nezáleží a že každý má mať príležitosť na to stať sa dobrým človekom. Alternatívna pravica je politika založená na politike bielej rasy a je výrazne antisemitická, aj keď v súčasnosti nepožadujú fyzickú likvidáciu takýchto občanov. Zatiaľ.

Čo myslíte, ku ktorej strane sa nakláňa ĽSNS viac?

To nebezpečenstvo, o ktorom som hovoril, spočíva v tom, že Kulturblog sa snaží presvedčiť konzervatívnych divákov o tom, že sú ako oni. Snaží sa o to, aby sa konzervatívci stotožnili s niektorými ich názormi, pričom najjednoduchšie to bude bohužiaľ práve na morálnych témach. Pretože keď už máte niekoho na svojej strane, je veľmi jednoduché mu do hlavy natlačiť aj vaše radikálnejšie postoje, s ktorými by v podstate predtým ani nesúhlasil. Bude tolerovať vaše výstrelky len preto, pretože si myslí, že ste to práve vy, kto zachráni konzervativizmus na Slovensku.

Kulturblog je trójskym koňom útočiacim na konzervatívcov na Slovensku. V jeho útrobách sa neskrýva nič iné, ako propaganda alternatívnej pravice.