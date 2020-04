China lied, people died - ako komunizmus ničí svet.

Musíte sedieť doma a je váš každodenný život značne obmedzený? Poďakujte sa komunistom a ich nenávisti voči pravde. V tomto článku používam aj informácie, ktoré doteraz neboli žiadnym slovenským médiom preložené a prednesené.

„Ty si za komunizmu trpel asi najviac zo všetkých, čo?“ „Ja som tú dobu na rozdiel od teba zažil, bolo lepšie ako teraz!“ „Ani nech ti nenapadne kritizovať komunizmus, nezažil si ho!“

Keby som dostal jedno euro vždy, keď niekto vysloví podobné slová a adresuje ich mne, možno by som si už bol schopný spraviť jeden poriadny nákup v potravinách. Často, keď si ako tínedžer dovolím kritizovať neľudský komunistický systém, niekto ako protiargument použije môj vek a fakt, že som sa už narodil do demokracie a teda som nezažil komunistické štátne zriadenie na vlastnej koži.

Dokážem si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby podobní ľudia žili v období, keď ľudstvo ešte len zisťovalo, ktoré rastliny sa môžu jesť a ktoré nie. Jedného dňa by nejaký človek, s ktorým by sa delili o oheň a jaskyňu, celý zadýchaný dobehol do ich spoločnej jaskyne a huhňavou rečou sprevádzanou divokými posunkami im povedal, že jeden z ich známych zjedol novú a pekne vyzerajúcu rastlinu, ktorú našiel. Chutila vraj aj celkom dobre, ale po niekoľkých minútach ten nešťastník padol na zem, zahrešil a umrel. A nebol to pekný pohľad.

Ako by zareagoval náš komunista presunutý do praveku? Neuveril by mu. Veď prečo sa učiť z omylov a následného nešťastia iných ľudí? Podľa nášho komunistu nemôžeš veriť svojim rodičom a starým rodičom, ktorým komunizmus značne komplikoval život – musíš si to odžiť sám a pokiaľ nespĺňaš túto podmienku, máš iba byť ticho a mlčiac sledovať, ako na Slovensku Ľuboš Blaha otvorene kritizuje demokraciu, ako v Amerike popularita socializmu medzi mladými ľuďmi stúpa desivo rýchlo a ako Rusi stále velebia Stalina.

Čo keby som ale povedal, že neľudskosť a temnú stránku komunizmu zažívame (a vo veľkom na ne doplácame) v poslednej dobe všetci?

Práve teraz na vlastnej koži (a dosť drsne) pociťujeme jeden nedostatok akéhokoľvek komunistického režimu – odpor voči pravde. Aby som bol ešte konkrétnejší – odpor voči pravde, ktorá poškodzuje predstavu o tom, že je daná komunistická krajina úplným rajom na zemi bez akýchkoľvek chýb. Svoje by o tom svojho času vedeli rozprávať rodiny obetí strašnej černobyľskej tragédie, ktorá sa odohrala v roku 1986 – aj vtedy súdruhovia zubami-nechtami utajovali fakty a očividné dôkazy akéhokoľvek pochybenia len kvôli tomu, aby sa nepoškodil dokonalý imidž Sovietskeho zväzu. Len pre zaujímavosť – podľa oficiálnej sovietskej propagandy černobyľská tragédia zabila 31 ľudí. Rôzne odhady ale hovoria až o 4 až 93 tisíc mŕtvych. A ako čerešničku na torte pridám fakt, že číslo 31 je stále pre Rusko oficiálnym počtom obetí.

Keď bol o tejto tragédii natočený seriál, strana Komunisti Ruska zažalovala jeho tvorcov.

No, niektoré veci a postoje sa jednoducho časom nemenia.

Černobyľská tragédia (The New Republic)

Prejdem na iný príklad – apríl v roku 2003.

Svet ohrozuje situácia veľmi podobná tej súčasnej – vírus SARS. Americký denník The New York Times prináša šokujúcu informáciu. Podľa tohto denníka čínska vláda úmyselne znížila oficiálny počet nakazených a zatajovala skutočný stav toho, koľko ľudí sa reálne nakazilo touto chorobou dýchacieho traktu.

No, niektoré veci a postoje sa jednoducho časom nemenia.

Lenže to bol „len“ SARS, ktorý zabil „iba“ 774 ľudí. Dnes sledujeme celosvetovú pandémiu ochorenia Covid-19 a v čase, keď píšem tento článok, tento vírus zabil už 55 311 ľudí. Je pochopiteľné, že táto situácia je oveľa vážnejšia. A čínski komunisti sa stále nepoučia minulosťou a používajú komunistické praktiky, ktoré už v histórii ľudstva napáchali toľko škody.

Všetko to začalo už na počiatku epidémie. Mike Pence, americký viceprezident, pre CNN povedal, že vážna epidémia mohla byť v Číne prítomná už mesiac predtým, ako sa to svet v decembri 2019 dozvedel. Znamenalo by to teda, že Čína úmyselne informovala svet o nákaze neskôr, ako bola naozaj schopná.

13. marca 2020 Univerzita v Southamptone uverejnila štúdiu, podľa ktorej by bolo vo svete o 95% menej prípadov nákazy chorobu Covid-19 v prípade, že by Čína konala len o tri týždne skôr, ako reálne konala. Ako sa čínska vláda správala na začiatku epidémie?

Rádio Slobodná Ázia (RFA – Radio Free Asia) prinieslo informáciu, že vláda platila rodinám pozostalých 3,000 čínskych jüanov výmenou za to, aby mlčali o úmrtí svojich blízkych. Znie to ako niečo, čo by sa odohralo v apokalyptickom filme, nie v reálnom živote v 21. storočí. Komunisti dokážu očividne stále prekvapiť.

Chen Yaohui, obyvateľ mesta Wuhan, ktorý sa odvážil pre rádio Slobodná Ázia svedčiť, taktiež vypovedal, že už skoro nikto z mesta neverí číslam, ktoré im predkladá vláda.

Spravodajská spoločnosť Caixin priniesla fotografické dôkazy toho, že jeden z pohrebných ústavov v meste Wuhan obdržal tesne po sebe dve dodávky 5000 nových urien. Tieto fotografie boli čínskou vládou cenzurované. Natíska sa otázka – prečo by chcela nejaká normálna vláda cenzurovať takéto veci? Odpoveď je jednoduchá – čínska vláda nie je normálna.

No, niektoré veci a postoje sa jednoducho časom nemenia.

Číňania chrániaci sa rúškami. (CNN)

Možno sa ešte stále pýtate, prečo zo všetkého obviňujem čínsku vládu – veď ide iba o vírus, ktorý vytvorila príroda, nie?

Áno, pravdepodobne ide o prírodný vírus.

Predstavme si ale nasledovnú situáciu – uprostred veľkého námestia stojí klietka, v ktorej žije veľký a hladný tiger. To, aby ostal tam kde je, má na starosti jeden muž, ktorý pravidelne kontroluje zámok na klietke. Jedného dňa na to zabudne a tiger sa dostane von, pričom roztrhá náhodného okoloidúceho.

Koho budeme viniť – prírodu, lebo vytvorila tigra, alebo muža, ktorý sa správal nezodpovedne? Dúfam, že je táto metafora viac ako jasná.

A nie, lietadlo, ktoré nám donesie nejaké veci určené na boj proti vírusu, nedokáže čínsku vládu ospravedlniť. Je potrebné dodať, že tieto komodity nakupujeme za bežné komerčné ceny a od Číny sme zadarmo raz dostali 400 tisíc rúšok.

Odpustíme čínskemu režimu to, že nám hrozí kolaps ekonomiky a sme skoro všetci doslova paralyzovaní výmenou za 400 tisíc rúšok?

Pohár trpezlivosti už ale pretiekol – japonský zástupca premiéra Taro Aso poriadne skritizoval WHO za jej príliš ľahkovážny prístup voči Číne a ironicky navrhol, aby sa premenovala na „Čínsku zdravotnú organizáciu“. V USA sa hlavne z konzervatívnej časti verejnosti ozývajú hlasy kritizujúce Čínu a americký prezident a jemu blízki ľudia otvorene používajú frázu „čínsky vírus“, keď hovoria o pandémii Covidu-19.

Sídlo organizácie WHO, ktorá je kritizovaná za jej prístup k Číne. (Infoglobe)

Takže áno – mám právo kritizovať komunizmus, lebo deštruktívne dôsledky tohto systému zažívame teraz všetci. Myslite na to, keď budete mať nabudúce nutkanie ísť do centra mesta, do reštaurácie, do kina alebo na športový zápas. Myslite na to, keď sa budete kvôli pandémii obávať o svoju prácu. Myslite na to, keď sa budete nabudúce strachovať o životy a zdravie vašich najbližších.

A myslite na to aj vtedy, keď Ľuboš Blaha fabuluje a vykresľuje pekné obrázky o dobrej Číne, ktorá nám pomáha a zlému západu, ktorý sa na nás vykašľal.

Zdroje informácií a odporúčané články:

https://www.dailywire.com/news/breaking-u-s-intelligence-tells-trump-that-china-intentionally-lied-about-coronavirus-outbreak-report-says

https://www.nytimes.com/2003/04/21/world/the-sars-epidemic-epidemic-china-admits-underreporting-its-sars-cases.html

https://www.dailywire.com/news/top-japanese-official-rename-w-h-o-to-china-health-organization-use-wuhan-virus

https://torontosun.com/opinion/columnists/goldstein-china-lied-people-died-who-will-hold-the-regime-accountable

https://www.reflex.cz/clanek/filmy-a-serialy/95682/cernobyl-odhaluje-krehkou-linii-mezi-pravdou-a-lzi-serial-je-to-sice-historicky-ale-zaroven-velmi-aktualni.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Deaths_due_to_the_Chernobyl_disaster

https://www.foxbusiness.com/markets/china-coronavirus-response-delay

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-09/stalin-is-more-popular-than-ever-in-russia-survey-shows

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/

https://www.nationalreview.com/news/wuhan-residents-dismiss-official-coronavirus-death-toll-the-incinerators-have-been-working-around-the-clock/

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/17/tensions-us-china-escalate-trump-calls-covid-19-chinese-virus/