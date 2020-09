Prečo som proti hnutiu #BlackLivesMatter

Keď začali moji rovesníci na sociálnych sieťach vo veľkom podporovať organizáciu BLM, začal som ju podrobnejšie skúmať s pre mňa typickou skepsou voči všetkému, čo je momentálne trendy. To, na čo som prišiel, ma prekvapilo.

Musím sa priznať, že keď som začal písať tento článok, chcel som napísať: “Rasizmus je niečo, čo patrí do minulého storočia.” Potom mi našťastie došlo, akú hlúposť som sa chystal zo seba vypustiť - rasizmus nepatrí vôbec nikde, ani do minulého storočia, ani do súčasnosti, ani do obdobia, ktoré príde po vymretí našej generácie. Zbytočné delenie ľudí len podľa toho, akú majú stavbu tela a aké množstvo pigmentu sa nachádza v ich pokožke, vôbec nepatrí do našej spoločnosti.

Znie predchádzajúci odstavec kontrastne s názvom tohto článku? Nemyslím si. V tomto článku sa pokúsim obhájiť môj názor, že aktívnym antirasistom môžete byť aj bez toho, aby ste podporovali hnutie Black Lives Matter. A pokiaľ nepodporujete toto hnutie, vlastne proti rasizmu bojujete efektívnejšie, ako jeho stúpenci.

Davový efekt

V poslednej dobe, najmä po smrti Georga Floyda, som si všimol, že sa niektorí moji rovesníci na sociálnych sieťach úplne pohltili do pretláčania agendy, ktorú presadzuje hnutie Black Lives Matter. Treba uznať, že je to z marketingového hľadiska veľmi dobre premyslené. Ako sa môže niekto verejne postaviť proti hnutiu, ktoré sa doslova volá “Na životoch černochov záleží” a nebyť považovaný za rasistu? Pod rúškom boja proti rasizmu si tak táto organizácia môže pokojne pretláčať agendu, ktorá je vo viacerých bodoch veľmi nebezpečná pre našu spoločnosť. A akonáhle sa (najmä v anglosaských krajinách) proti tejto agende postavíte a vyjadríte i čo len jemný nesúhlas dokonca aj s takým názorom hnutia Black Lives Matter, ktorý priamo vôbec nesúvisí s otázkou rasizmu, ste internetovo ukameňovaní. A niekedy nielen internetovo. Veľmi zaujímavým príbehom je prípad profesorky z New Yorku, ktorej prepustenie začali študenti požadovať len preto, lebo údajne zaspala počas prednášky o rasizme. To nevymyslíš, to je woke ľavicová kultúra.

Hnutie Black Lives Matter navyše na svoju stranu získalo mnohé veľké korporácie, ktorých marketing potom v ľuďoch vyvoláva dojem, že podporovať Black Lives Matter je niečo nevyhnutné. Aby som bol úprimný, nemyslím si, že vo vedení týchto korporácií sedia nejakí zapálení bojovníci proti rasizmu - ide skôr o akýsi virtue signalling. Tento anglický termín opisuje také správanie, ktorým sa organizácia alebo jednotlivec snaží dokázať, že má ohľadom nejakej témy silné morálne zásady. V skutočnosti ale ide len o nejaké marketingové divadlo a tomuto jednotlivcovi alebo organizácii na tom probléme až tak nezáleží - ide mu alebo jej iba o zlepšenie vlastného imidžu.

Inými slovami, tínedžerka alebo veľká nadnárodná organizácia, ktorá na svojich sociálnych sieťach zdieľa čierny štvorec (jeden zo symbolov prejavenia podpory hnutiu Black Lives Matter), chce pravdepodobne povedať niečo v zmysle “Pozrite sa na mňa! Ja nie som jedna z tých rasistov, čo sú všade okolo nás! Vidíte? Vidíte, ako sa angažujem vo verejnom živote? Vidíte, aká som dobrá?” a tým si zlepšiť svoj spoločenský status. Hnutie Black Lives Matter tak využíva davovú psychózu na to, aby sa pretlačilo do mainstreamu.

A aké sú jednotlivé dôvody, kvôli ktorým som proti organizácii Black Lives Matter?

Black Lives Matter je rasistické hnutie

Áno, presne tak. Jedno z najvplyvnejších “antirasistických” hnutí, ktoré sa už dokonca dostalo aj na obrazovky NBA, v mnohých prípadoch dokázalo, že je v skutočnosti rasistické.

Jedným z príkladov sú reparácie, ktoré hnutie požaduje. Black Lives Matter napríklad požaduje:“Reparácie na… kompletný a bezplatný prístup pre Čiernych ľudí (vrátane osôb bez dokladov a uväznených osôb) k celoživotnému vzdelaniu… Odpustenie dlhov za vysoké školy so spätnou platnosťou, a finančnú podporu na vzdelávacie programy počas celého života”. Ako dôvody Black Lives Matter uvádza traumy, ktorými si museli čierni ľudia prejsť v minulosti. Ešte dodám, že veľké “č” na začiatku slova “Čiernych” som tam nedodal ja, ale editori BLM webu. Skúste uhádnuť, či píšu s veľkým “b” aj slovo “biely”.

Prečo by ale mali ľudia, ktorí nikomu nič neurobili (daňoví poplatníci) dávať peniaze ľuďom, ktorým nebolo ublížené (súčasná generácia černochov)? Mám právo požadovať od súčasných občanov Turecka reparácie za to, že ich predkovia napadli mojich predkov?

A ozaj, všimnite si, ako by z týchto benefitov niečo získali iba občania čiernej pleti. Ako sa volá človek, ktorý rozdeľuje ľudí podľa farby ich kože? Áno, presne tak - rasista.

BLM ale aktívne nediskriminuje len belochov - rovnako rasisticky a povýšenecky sa správa aj voči černochom. Rozširuje koncept akéhosi údajného “white privilege”, podľa ktorého by mali byť v súčasnej západnej civilizácii belosi uprednostňovaní pred ostatnými rasami. V tom prípade tak úplne nerozumiem tomu, prečo nie sú belosi najlepšie zarábajúcou etnickou skupinou v USA, ale toto nie je môj hlavný problém s teóriou o “white privilege”.

Teória “white privilege” je rasistická voči černochom. Hovorí totiž o tom, že vaša rasa určuje to, ako sa vám v živote bude dariť (aj keď v súčasnosti je to skôr tak, že jediné, čo vás diskriminuje, je vaša inteligencia a rozhodnutia vašich rodičov počas vášho detstva). Inak povedané, teória nepriamo hovorí, že černosi sú menej schopní. Obzvlášť cynicky to vyznieva vtedy, keď príspevky o “white privilege” zdieľajú na sociálnych sieťach belosi. Znie to, akoby černochom hovorili: “Ste skupina ľudí, ktorá si zaslúži špeciálne zaobchádzanie a my, zástupcovia tej “lepšej rasy”, si to uvedomujeme.” Do úplného extrému to dotiahol socialista Jonathan Burleigh, ktorý požaduje to, aby na amerických univerzitách vznikli rasové kvóty!

Ešte niečo k samotnej organizácii - všimnite si, ako často demonštranti BLM používajú slovné spojenie “black power”, teda “čierna sila”. Vážne je moja farba kože niečo, čo ma robí silným? Martin Luther King nepodporoval “čiernu silu”, ale podporoval “Božiu silu a silu človeka”. To mi príde relevantnejšie - všetci sme na jednej lodi a rozdeľovanie sa podľa farby kože nemá zmysel.

Black Lives Matter podporuje násilie

Organizácia BLM vznikla údajne kvôli tomu, aby bojovala proti násiliu. Prečo potom táto organizácia podporuje násilné protesty, ktoré v USA prebiehajú? Prečo BLM verejne nevyzve svojich protestujúcich, aby neničili majetok a prevádzky iných ľudí?

Postupom času sa ukázalo, že BLM odsudzuje násilné činy iba vtedy, keď to zapadá do naratívu organizácie. Nevidel som žiadneho stúpenca BLM štrajkovať vtedy, keď počas násilných protestov zomreli čierni policajti. BLM navyše začala v roku 2015 podporovať boj za “reprodukčné práva”. Podľa portálu KFF je 40% žiadateľov o potrat v USA čiernej pleti, pričom černosi tvoria 13,4% americkej populácie. Hnutiu BLM očividne nezáleží na všetkých čiernych životoch. Nie je množné násilie odsudzovať, keď ho zároveň v iných oblastiach podporujete.

Agenda Black Lives Matter nie je založená na faktoch a vyvoláva zbytočnú paniku

Keby bola situácia v USA naozaj taká, že tam belosi cielene zabíjajú najmä čiernych občanov, rozhodne by som patril k ľuďom, ktorí by toto rasistické násilie odsudzovali.

Štatistiky našťastie nie sú také čiernobiele, ako ich vykresľuje BLM. Keď sa pozrieme napríklad na štatistiky FBI, zistíme, že čierna osoba má jedenásťkrát vyššiu šancu byť zavraždená inou čiernou osobou, ako byť zavraždená bielou osobou. A nahliadnutie do štatistík The Washington Post nám ukáže, že v roku 2020 boli políciou zabití dvaja indiáni, deväť ľudí ázijského pôvodu, 46 ľudí hispánskeho pôvodu, 76 černochov, 149 neoznačených osôb a 149 belochov. Iba deväť zabitých černochov nemalo pri sebe strelnú zbraň. Akosi tu nevidím systematický policajný rasizmus. Porovnávať rasový pomer zabitých s rasovým pomerom populácie USA mi príde nerelevantné. Polícia totiž nezabíja len tak náhodných ľudí - k zabitiu väčšinou dôjde pri zatýkaní zločinca. Skôr by som sa pozrel na rasový pomer kriminálnikov.

Štúdia z roku 2019 navyše potvrdila, že bieli policajti nemajú vyššiu šancu, že zabijú príslušníka etnickej menšiny, ako ich kolegovia, ktorí nemajú bielu pleť.

Keď ale BLM spácha takzvaný “cherry picking” (teda upriamenie pozornosti iba na také vraždy, ktoré zapadajú do jej naratívu), situácia odrazu vyzerá tak, že v USA cielene bieli policajti zabíjajú černochov a to spôsobuje paniku. Paniku, ktorá môže vyústiť až do násilia.

Black Lives Matter prudko odsudzuje svojich oponentov a nedáva priestor dialógu

Odpustenie? Nič také pre BLM neexistuje. Namiesto toho, aby táto organizácia pozerala na minulosť ako na unikátnu príležitosť poučiť sa a následne odpúšťať, agresívne vyvoláva konflikt. Nejde jej o hľadanie dialógu, ktorý je v súčasnej spoločnosti tak veľmi potrebný. Ide jej o provokovanie a demonštráciu svojej sily.

BLM už pod svoje krídla navyše pomocou chabých slovných premostení zobrala propagáciu viacerých typicky progresívno-ľavicových ideí, napríklad odmietanie "heteronormativity” (čo je vlastne presvedčenie, že heterosexualita je najprirodzenejšou orientáciou), podporu interrupcií či antikapitalistické myšlienky (ktorým sa budem podrobnejšie venovať v ďalších odstavcoch). Keď sa postavíte proti ľubovoľnej myšlienke, ktorú BLM propaguje, v jej očiach sa stávate rasistom. Kto iný ako rasista by bol proti organizácii, ktorá sa volá “Na životoch čiernych záleží”? A čo je na tom, že myšlienky presadzované BLM často ani nesúvisia s rasizmom?

Počas protestov BLM vo Washingtone sa nedávno odohrala kuriózno-smutná udalosť. Dav protestujúcich obkľúčil ženu, ktorá večerala na terase reštaurácie a začal na ňu agresívne kričať a útočiť. Povedala niečo rasistické? Vyjadrila svoj nesúhlas s hnutím BLM? Nie.

Odmietla zdvihnúť päsť, čo je symbolom BLM. To je to jediné, čím sa previnila.

“Čo si, kresťanka?” pýtal sa jej jeden z protestujúcich pohŕdavo. “Biele mlčanie je násilie!” kričal dav. Odkaz je jasný - byť proti BLM je neprijateľné. Nevyjadriť podporu ani jednej strane konfliktu je neprijateľné. To jediné, čo je prijateľné, je explicitne podporovať BLM. A takáto forma vedenia dialógu je nesmierne strašidelná.

Black Lives Matter je antikapitalistická organizácia

BLM otvorene bojuje proti kapitalizmu. Presne proti tomu kapitalizmu, ktorý odmeňuje všetkých šikovných ľudí bez ohľadu na farbu ich pleti. Pokiaľ je v Amerike niečo, čo by mohlo ľuďom čiernej pleti pomôcť dostať sa do vyšších spoločenských vrstiev, tak je to kapitalizmus.

A čo sa týka boja proti rasizmu - čo nám dovoľuje vytvárať antirasistické projekty ako “Mladí proti fašizmu”? Kapitalistický Facebook. Vďaka čomu sa verejnosť dozvedela o smrti Georga Floyda? Vďaka videu natočenom na kapitalistickom smartfóne a uverejnenom na kapitalistických sociálnych sieťach. Čo je príčinou ekonomického rastu, ktorý zvyšuje životnú úroveň tých najzraniteľnejších? Kapitalizmus.

A ozaj, keď je niekto proti kapitalizmu, prečo vlastne používa systém voľného trhu na predaj svojich reklamných predmetov? Nemal by ten “zlý systém vykorisťujúci ľudí” úplne bojkotovať?

Black Lives Matter nechce veci opravovať, chce ich ničiť

Ako sa píše na oficiálnej stránke hnutia: “Veríme, že väznice, polícia a ďalšie inštitúcie, ktoré sa správajú násilne k čiernym ľuďom,musia byť zničené a nahradené inštitúciami, ktoré si naozaj vážia čierne životy.”

Veci, ktoré nefungujú na 100%, by mali ľudia opravovať, nie ničiť. Policajné násilie sa dá riešiť (a postupne sa rieši!) policajnými reformami. Ničiť inštitúciu, ktorá dozerá na právo a poriadok v krajine, je absurdné. Obzvlášť, keď nemáte pripravenú žiadnu alternatívu.

Týmto článkom som nechcel dokázať, že všetci ľudia podporujúci BLM sú nebezpeční extrémisti, lebo to nie je pravda. Chcel som poukázať na to, že boj proti rasizmu tejto organizácii slúži ako trójsky kôň na pašovanie nebezpečných extrémistických názorov do mainstreamu a mnoho podporovateľov si to ani neuvedomí.

Pristupujme k politickým trendom skepticky. Dokonca aj vtedy, keď ich pretláčajú korporácie aj veľké športové ligy.